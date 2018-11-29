TİKA'dan Bosnalı girişimci kadınlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Açık Kapı Derneği iş birliğinde Bosna Hersek'in Visoko şehrinde 'Girişimci Kadınlar İşbirliği Projesi' kapsamında Nuraj Kooperatifi dikiş atölyesine ekipman desteğinde bulundu.

Bosna Hersek'te, işsizliğin azaltılması amacıyla, TİKA tarafından çeşitli alanlarda istihdam oluşturacak proje ve faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kadınların ve savaş mağdurlarının ekonomik güçlendirilmesine ve topluma kazandırılmasına yönelik projelere özellikle önem veriliyor. Yakınlarını savaşta kaybetmiş gençlere, kadınlara ve gazilere yönelik 2015 yılından beri Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Açık Kapı Derneği işbirliğinde TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Visoko şehrinde Nuraj Kadınlar Kooperatifi dikiş atölyesine gerekli ekipmanlar temin edildi. Ekipman teminiyle dikiş atölyesinde toplam 20 kişiye istihdam sağlandı. Kadınların iş hayatına katılımı ve sosyo-ekonomik statüsünün artırılmasına yönelik gerçekleştiren projeyle genç kadınların ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Kadınların topluma kazandırılması, meslek edinerek yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede kadınlar artık kendileri üreterek toplumda aktif rol alıyor.

Visoko Nuraj Kadınlar Kooperatifi yetkilisi Merisa Efendira, "TİKA'nın çabalarımızı tanıyıp gerçekten değerli olan bu yardımla faaliyetlerimizin geliştirilmesine katkıda bulunduğu için çok mutluyuz. İlerideki çalışmalarımız için bu çok önemli bir destek oldu. Yıllardır Bosna Hersek'e cömertçe yardım eden TİKA'ya ülkemizin ekonomisinin geliştirilmesine yönelik ileride yapılacak birçok diğer kalkınma projesinde de başarılar diliyorum. Ekibimizin ve Nuraj çalışanlarının adına teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

TİKA'nın desteğiyle üretime başlayan ve özellikle medikal giyim alanında uzmanlaşan kadınlar tüm ürettikleri ürünlerini Batı Avrupa piyasasına satıyor.