TİKA'dan Burkina Faso'ya Kadın Meslek Edinme Merkezi

TİKA'nın Burkina Faso'da inşa ettiği "Kadın Meslek Edinme Merkezi" hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Burkina Faso'da 2018 yılında yapımına başlanan Game Koamba Kadın Derneği Meslek Edinme Merkezi tamamlanarak hizmete açıldı. Burkina Faso'da faaliyet gösteren ve esas amacı çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak olan bu amaç doğrultusunda kadınların meslek edinmelerine yönelik faaliyetler sürdüren Game Koamba Kadın Derneği'nin faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilmesini teminen TİKA tarafından derneğe bir meslek edindirme merkezi inşa edildi.

TİKA tarafından donanım desteği de sağlanan merkezin açılışı yapılarak Burkina Faso halkının hizmetine sunuldu. Söz konusu Merkezde kadınlara yönelik terzilik, dokuma, kumaş boyama, sabunculuk ve kuaförlük konularında meslek edindirme kursları düzenlenecek olup bu yolla kadınların üretime katılmak suretiyle ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezin açılışı törenine, Burkina Faso Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kongoussi Belediye Başkanı, Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Bakanı, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş ve Game Koamba Dernek Başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta TİKA Başkanlığı adına konuşma yapan Kamil Kolabaş, TİKA'nın Afrika'da mesleki eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalara bir örnek daha teşkil edecek olan merkezin verimli bir şekilde çalışması yönünde temennilerini dile getirdi. Kolabaş, bu proje vesilesiyle kadınların istihdama katılmasının çok faydalı neticeler doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.

Burkina Faso yetkilileri ise TİKA'nın Burkina Faso'da mesleki eğitim alanında gerçekleştirdiği projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek karşılıklı işbirliğinin güçlenerek devam etmesi yönünde temennide bulundu.