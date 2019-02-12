TİKA'dan Cezayir ve Yemenli diplomatlara eğitim

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı işbirliğinde Cezayir ve Yemenli diplomatlara Ankara'da eğitim verildi.

Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı işbirliğinde Cezayir ve Yemenli diplomatlara Ankara'da eğitim verildi. TİKA desteğiyle uygulanan Diplomasi Eğitimi Programı (DEP) kapsamında, Diplomasi Akademisi tarafından yapılan eğitimler 2019 yılında da devam ediyor. 10 kişilik Cezayir diplomat heyeti ile 10 kişilik Yemen diplomat heyetine, Türk dış politikasının genel ilkeleri, çerçevesi ve ilgili ülke ile ikili ilişkiler konusunda bilgi verildikten sonra ekonomi diplomasisi, kamu diplomasisi, ikili-çok taraflı müzakereler, protokol, temsil, diplomatik misyon yönetimi, uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik gibi konularda eğitimler verildi. Ankara'da TİKA Başkanlığını da ziyaret eden diplomatlara özellikle TİKA'nın ülkelerinde gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Diplomasi Eğitim Programı eğitim modülleri dahilinde kamu diplomasisi, protokol, uluslararası ilişkiler, ekonomi diplomasisi gibi konularda seminerler verilerek muhatap ülkelere diplomasi alanında insan kaynaklarını geliştirme yönünde katkı sağlanıyor. Programa katılan diplomatlara Türk dış politikasının yanı sıra terör ve enerji gibi özel başlıklara ilişkin bilgilendirmeler de yapılarak, Türkiye'nin tezlerini daha yakından analiz edebilme imkanı sunularak ikili işbirliğinin geliştirilmesi yönünde katkı sağlayan temaslar kuruluyor. Ankara'da gerçekleştirilen eğitimler sonunda İstanbul'da çeşitli tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret eden konuk diplomatlara aynı zamanda Türkiye ve Türk kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı sunuluyor.