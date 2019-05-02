TİKA'dan Cezayir'de serabral palsili çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Cezayir'in El-Qued şehrinde “Uluslararası Beyin Felci Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda beyin felci yaşayan çocuklar için özel tasarlanmış 50 tekerlekli sandalye de ailelere dağıtıldı.

Cezayir'in El-Oued şehrinde ''Çocukların sağlığı ve iyiliği bizim görevimizdir'' sloganıyla serebral palsi (beyin felci) hastası çocukların tedavisi ve eğitimi konusunda neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiği uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Cezayir'de hizmet veren farklı sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimiyle düzenlenen ve 12 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı sempozyumda uzmanlar tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı. Sağlık personelleri tarafından faaliyete aileleriyle birlikte katılan çocukların muayenelerinin de yapıldığı program 2 gün boyunca devam etti. Sempozyumda ayrıca TİKA tarafından temin edilen beyin felci rahatsızlığı yaşayan çocuklar için özel tasarlanmış 50 adet tekerlekli sandalye ailelere dağıtıldı.

Restorasyon, yerel el sanatları ve Cezayir'deki kamu personellerinin eğitimleri konusunda önemli faaliyetler yürüten TİKA, ilerleyen günlerde otizmli çocuklar için de bir destek faaliyeti planlıyor.