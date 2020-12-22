TİKA'dan Cezayirli kadınlara atölye malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Cezayir'de kırsalda yaşayan kadınlar için 3 farklı bölgede baharat işleme atölyesi kurulumu amacıyla makine ve ekipman desteği sağlandı.

Sağlanan 34 adet malzeme desteği, Cezayir'in Bejaia şehrine bağlı Benı Melıkeche, Bouhamza ve Ighil Ali bölgelerinde yaşayan kadınlar için kurulacak olan baharat işleme atölyelerinde kullanılacak. Malzemelerden 109 kadın yararlanacak.

Bejaia'da yaşayan kırsal kadınların sosyo-ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla hizmet vermekte olan AFUD Kırsal Kadınlar Derneği ile yapılan işbirliği çerçevesinde baharat üretimi için kurutma, parçalama ve vakumlama aşamalarında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.

Dernek Başkanı Zahia Kacher yaptığı açıklamada, TİKA'nın desteğinin kırsalda yaşayan kadınlar için büyük önem taşıdığını ve önümüzdeki günlerde atölyelerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Kadınların atölyelerde üretecekleri ürünler sayesinde ekonomik açıdan önemli kazanımlar elde edeceklerini vurgulayan Kacher, ilk defa bu kadar büyük ölçekte destek alındıklarını söyledi. Kacher, destek için Türkiye Devletine ve TİKA'ya teşekkür etti.