TİKA'dan Cibuti Kızılayı'na Covid-19 salgını ile mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Covid-19 salgını ile mücadele için Cibuti Kızılayı'na koruyucu malzeme ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Cibuti'de Covid-19 salgını ile mücadele 25 Mart'tan beri uygulanan tecrit önlemleri çerçevesinde sürüyor. Salgınla mücadelede büyük rol oynayan Cibuti Kızılayı'nın sahada görev yapan personeli yararına TİKA tarafından bir destek projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Cibuti Kızılayı'na 2 bin tıbbi maske, 2 bin eldiven, 2 bin dezenfektan, 200 lastik bot, 200 koruyucu gözlük, 100 paket peçete ve bin anti bakteriyel sabun ve bin adet 5 litrelik çamaşır suyu temin edildi. Malzemeler, 11 Mayıs'ta Cibuti Kızılayı'nın Balbala'da bulunan üssünde düzenlenen törenle TİKA Cibuti Program Koordinatörü Kutluhan Yücel tarafından Cibuti Kızılayı Başkanı Abdi Farah Ahmed'e teslim edildi. Törende konuşan Yücel, “Dostlar zor günlerde tanınır. TİKA, bu zor günlerde Cibuti'nin yanında olmaya kararlıdır. Bu proje, bu konjonktürde TİKA'nın dünyanın dört bir yanında yürüttüğü yardım programının bir parçasını oluşturmaktadır. Cibuti Kızılayı, Covid-19 salgını ile savaşında kesinlikle yalnız değildir. Bu yardım aynı zamanda Türkiye'nin şimdiye kadar Cibuti'de yaptığı yardımlarının devamı niteliğindedir. Bu mücadelede en ön saflarda yerini alan Cibuti Kızılayı'nın personeline bu koruyucu ve hijyen malzemelerini teslim etmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu amansız hastalıktan muzdarip hastalara acil şifalar dilerim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.

Cibuti Kızılayı Başkanı Abdi İbrahim Farah ise, “Geçirmekte olduğumuz bu buhranlı süreçte bu anlamlı yardımı dolayısıyla TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür ederiz. Geçen Nisan ayında Türkiye'den bir miktar yardım gelmişti. TİKA'nın yapmış olduğu bu ikinci yardım ise Kızılay'ın destek ihtiyaçlarına büyük bir katkıdır. Türkiye Kızılayı ile zaten çok iyi ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu yardımlar ile iki ülkenin iyi olan ilişkileri daha da pekişmektedir” ifadelerini kullandı.