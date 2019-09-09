TİKA'dan Cibuti'de engellilere destek projesi

Cibuti'de 2018 yılında Cibuti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan “Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı” iş birliğinde yürütülen “TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası” çerçevesinde engellilerin sosyal, ekonomik ve mesleki hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla TİKA ekipman desteğinde bulundu.

Proje çerçevesinde Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı ve Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı iş birliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi 200 engelliye engellilik oranlarına göre belirlenen farklı kategorilerde toplam 200 adet tekerlekli sandalye hibesi ile mesleki araç ve gereçlerin hibesi gerçekleştirildi. “TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası” adlı proje kapsamında motor tamircisi olarak çalışmakta olan ve 9 yaşında geçirdiği tren kazası sonucunda sağ bacağını kaybeden Omar İbrahim'in ihtiyaç duyduğu atölye ekipmanları, el aleti seti ve ulaşımı sağlamak üzere bir adet motor TİKA tarafından temin edilmiş oldu. TİKA ve Cibuti Büyükelçiliği yetkilileri, gönüllü olarak tamir atölyesinin tadilat ve bakım işlemlerini de gerçekleştirdi.

TİKA sayesinde hayatına yeni bir sayfa açma imkanı elde eden Omar İbrahim, “2019 Haziran ayında Cibuti Sosyal İşler Bakanlığınca TİKA tarafından Cibutili ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Gıda Yardımı Projesi gerçekleştirileceğini, benim de faydalanıcı olarak teslim gününde hazır olmam gerektiğini bakanlık yetkilileri tarafından öğrendim. Çok sevinmiştim, tam da ihtiyacımın olduğu bir zamanda Türkiye imdadıma yetişmişti. TİKA'yla ilk kez tanışmam bu vesileyle oldu. Daha sonra TİKA yetkilileri ile dağıtım gününde tanıştık, kendileri ile hayat hikayemi paylaştım ve beni dükkanımda ziyarete geldiler. Engelime rağmen 12 yaşımdan bugüne hep çalıştım, motorlara karşı özel ilgi ve sevgim Cibuti'nin en yetenekli motor tamircisi olmamı sağladı. Ancak, sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak son zamanlarda ihtiyaç duyduğum gerekli ve yeterli ekipmanları alamıyor, 20 yıldır ulaşımımı sağlayan motosikletimin hurdaya dönmesinden dolayı yolda kalan motorları tamir etmeye gidemiyor ve müşterilerimi kaybediyordum. Yine tam da böyle bir anda TİKA yetkilileri benimle irtibata geçerek projelerinden bahsetti. O anı unutamıyorum. Hayatımın en güzel haberlerinden birini almıştım, TİKA ihtiyaç duyduğum tüm çalışma aletlerini temin edecek, bana yeni bir motor verecek ve dükkanımı tamir edecekti. Şimdi TİKA sayesinde tekrar istediğim gibi rahat çalışabileceğim, nerede tamire ihtiyacı olan bozulmuş bir motor varsa el aleti takımımı alıp hizmet verebileceğim. TİKA ve Türkiye sayesinde artık daha kolay çalışabilecek, daha huzurlu bir hayat sürdürebileceğim. TİKA'ya ve tüm Türkiye'ye sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen toplu teslim töreninde konuşan Cibuti Ulusal Engelliler Ajansı Başkanı Doubleh Said Mohammoud, “TİKA ile Engelleri Kaldır Kampanyası” çerçevesinde hibe edilen tekerlekli sandalyeler ile 200 engellinin temel günlük ihtiyaçlarının artık kendileri tarafından sağlanabileceğini, mesleki olarak temin edilen ekipmanlarla da iş hayatlarına daha kolay entegre olabileceklerini ifade etti. Mohammoud, proje sayesinde Cibuti'de mevcut olan 10 binin üzerindeki engellinin seslerinin TİKA sayesinde duyulduğunu söyledi.