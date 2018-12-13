TİKA'dan 'Dünya Helal Zirvesi'ne destek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı, TİKA'nın katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İslam Ülkeleri Standartları ve Meteoroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve TİKA'nın da katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. TİKA'nın katkı sağladığı zirve kapsamında helal endüstri sektöründe laboratuvarların mevcut durumları ve gıda doğrulama konusunda karşılaşılan zorluklar, helal olmayan ürünlerin taşıdığı riskler dini ve tıbbi açıdan ele alındı. Zirvede helal ürün doğrulama ve ilgili fetvalara yönelik kanıt çalışmalarına dair yeni yaklaşımlar üzerine çeşitli görüşler sunulurken, jelatin kullanımı başta olmak üzere helal ürün tüketiminin önünde yer alan büyük sorunların tespiti için gerçekleştirilen akademik çalışmalar katılımcılara anlatıldı. Zirveye katılan konuşmacılar, ayrıca helal tedarik zinciri, sürdürülebilirlik, helal beslenmenin yükselen ekonomik değeri üzerine bilgiler verdi. Çeşitli ülkelerden katılan akademisyen ve yöneticiler de helal turizm, helal eczacılık, İslami finans ve helal farkındalık konularında ülkeleri tarafından kaydedilen ilerlemeleri paylaştı.

Zirve sonunda yayınlanan deklarasyonda İslam ülkelerinin standardizasyon konusunda ilerleme kaydetmeleri gerektiği, helal ürün tedarik süreci, helal eczacılık ve helal turizm başta olmak üzere helal endüstri kavramının yelpazesinin genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcı sayısı her geçen yıl artıyor

Uluslararası katılımcı ülke sayısının her geçen yıl arttığı Helal Expo'nun yüzde 40'ını yabancı katılımcılar oluşturuyor. Katılımcı ülkeler arasında Afganistan, Ürdün, Arnavutluk, Endonezya, İran, Pakistan, Bangladeş, Hırvatistan, Cezayir, Fas, Filistin, Katar, Lübnan, Kosova, Malezya, Nijerya, Libya, İspanya, Hindistan, Güney Kore, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İngiltere, Tayland ve Suudi Arabistan da bulunuyor.