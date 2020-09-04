TİKA'dan Ekvador'un sağlık altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Ekvador Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kito Büyükelçiliği ile işbirliğinde Ekvador'a acil olarak ihtiyaç duyulan 2 adet solunum cihazı ile 2 adet termal kamera desteğinde bulundu.

Tıbbi ekipman teslim törenine Ekvador Dışişleri Bakanı Luis Gallegos Chiriboga, Ekvador Sağlık Bakanı Xavier Solrzano, Türkiye Cumhuriyeti Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı katıldı. Törende konuşan Ekvador Dışişleri Bakanı Luis Gallegos Chiriboga, "Türkiye Hükümeti, bu acil sağlık desteğinin yanı sıra 2016 depreminde olduğu gibi her daim Ekvator için uluslararası işbirliğinde önemli bir ortak olmuştur. Gösterilen bu kardeşlik ve dayanışma jesti için Türkiye Büyükelçiliğine ve TİKA'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanı Xavier Solrzano ise yaptığı açıklamada: "Dost halkların dayanışmasını görmek her zaman memnuniyet verici. Bu katkı, devam eden pandemiye karşı mücadelede önemli bir yer tutacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kito Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı ise, Türkiye Hükümeti tarafından sağlanan desteğin, dost ülke Ekvator halkına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ekvador'da acil ihtiyaç duyulan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak solunum cihazları ve kamu hizmet binalarının girişlerinde kullanılacak termal kameralar sayesinde ülkenin Covid19 salgını ile mücadelesine önemli bir katkı sağlanarak, ülkenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.