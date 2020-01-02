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TİKA'dan Filipinler'de yetimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Konya’nın Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Filipinler’in Minadanao Adası Cotabato şehrinde bulunan yetimhaneye 18 kişilik okul servis aracı temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Konya'nın Selçuklu Belediyesi işbirliği ile Filipinler'in Minadanao Adası Cotabato şehrinde bulunan yetimhaneye 18 kişilik okul servis aracı temin etti.


Filipinler'in Minadanao Adası Cotabato şehrinde bulunan Al Jameel Yetimhanesi (Al Jameel Compound Orphanage Center), yaşları 6 ile 13 arasından değişen 35 erkek ve 14 kız çocuğuna hizmet veriyor. Yetimhanedeki çocuklar Minadanao'da uzun yıllar devam eden iç savaşta hem anne hem de babalarını kaybetti. TİKA, yetimhanenin şehre uzak olması sebebiyle çocukların okullarına ve şehir merkezine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla 18 kişi kapasiteli bir servis aracı temin etti.

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