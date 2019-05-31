TİKA'dan Gambiya'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Gambiya'da ihtiyaç sahibi ailelere bin gıda kolisi dağıttı.

TİKA tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak için hazırlanan her birinde 25 kg pirinç, 5 lt yağ, 5 kg şeker, 2.5 kg makarna, 1 kg hurma ve 1 paket çay bulunan bin gıda kolisi, Gambiya'nın çeşitli bölgelerinde 23-30 Mayıs tarihleri arasında dağıtıldı. Gambiya Hükümet Binası'nda gerçekleştirilen gıda dağıtımının ilk bölümünde 400 gıda kolisi cezaevleri ve hastanelere dağıtılmak üzere First Lady Fatoumatta Bah-Barrow tarafından yoksullukla mücadele amacıyla kurulan FaBB Vakfına teslim edildi. Törene Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Gambiya Devlet Başkanı'nın eşi Fatoumatta Bah Barrow ve TİKA görevlileri katıldı.

Gıda dağıtımının ikinci bölümü ise, Gambiya Yüksek İslam Konseyi işbirliği ile batı yakasında, Kerevan Valiliği ile birlikte ise kuzey kıyı bölgesindeki Essau, Jurunku, Kerr Jarga, Kinteh Kunda, Njaba Kunda, Illiassa ve Ngayen Sanjal köylerinde gerçekleştirildi.

Gıda yardımından yararlanan Gambiyalılar sevinçli olduklarını ifade ederek, cömert davranışından dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.