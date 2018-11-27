TİKA'dan Gambiya'ya gıda güvenliği alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gambiya Ulusal Gıda Güvenliği, İşleme ve Pazarlama Kurumu'na laboratuvar donanımı ve ekipman desteğinde bulunuldu.

Uzun yıllardır Gambiya'ya desteğini sürdüren TİKA, Türkiye'nin yakın dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisinde bulunduğu Gambiya'ya, ülkenin ihraç ettiği en önemli ürünü yer fıstığında meydana gelen bir çeşit zehir olan “aflatoksin” ile mücadele projesi kapsamında laboratuvar cihazları ve sarf malzemeleri temin etti. Teslim törenine T.C. Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA Banjul Program Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Eyigün, Ulusal Gıda Güvenliği İşleme ve Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Anthony G. Carvalho katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Yüceer, cihazların ve sarf malzemelerinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından, TİKA vasıtasıyla temin edildiğini belirterek, bu cihazlarla yapılacak testlerle Gambiya'nın en önemli gelir kaynağı olan yer fıstığı ve diğer tarım ürünlerinin güvenliği kontrol altına alınarak, katma değer sağlayacağını ifade etti.

Ulusal Gıda Güvenliği İşleme ve Pazarlama Kurumu Genel Müdürü Anthony G. Carvalho de, TİKA'ya ve Türkiye'ye çok faydalı ve zamanında yapılan bu destek için teşekkür etti. Kurum olarak aflatoksinin etkilerini hafifletmek için çaba sarf ettiklerini, bu cihazlar sayesinde önemli bir ilerleme kaydedebileceklerini aktardı.

TİKA Banjul Program Koordinatör Yardımcısı Mehmet Akif Eyigün ise, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak aflatoksinle mücadele projesinin bir parçası olmaktan TİKA olarak gurur duyduklarını, TİKA Banjul Ofisinin Ekim ayında faaliyete girmesiyle birlikte Ulusal Gıda Güvenliği, İşleme ve Pazarlama Kurumu ve Gambiya'daki diğer kurumlarla işbirliğinin arttığını ve devam edeceğini belirtti.