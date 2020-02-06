İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TİKA'dan Gineli kadınlara tarım alanında istihdam

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine’nin başkenti Konakri’ye 2 saat mesafede bulunan Dubreka bölgesinde verimli araziyi sebze yetiştiriciliğine açarak kadınlara ek gelir sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine'nin başkenti Konakri'ye 2 saat mesafede bulunan Dubreka bölgesinde verimli araziyi sebze yetiştiriciliğine açarak kadınlara ek gelir sağladı.


Gelir olarak ise toplamda yıl içerisinde 20 bin bin Avroya yakın kazanç elde edileceği ve bunun da 60 ailenin bütçesine 350 Avro katkı sunacağı tahmin ediliyor.


TİKA'nın projesinden yararlanan M'mah Soumah, “Yıl içerisinde arazide yağmurlu dönemde pirinç yetiştiriyoruz fakat geri kalan 7 aylık dönemde ise imkansızlıklar nedeniyle küçük ölçekte sebze yetiştiriyorduk fakat verim düşük oluyordu. TİKA 8 hektar büyüklüğünde bir arazide patlıcan, biber ve bamya yetiştirmemiz için tarım ekipmanları, tohum, gübre tedarik etti ve sulama sistemi kurdu. Şimdi tonlarca ürün elde edip satacağız, sebze daha fazla para kazandırıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.