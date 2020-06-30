TİKA'dan Güney Sudan Sağlık Bakanlığına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın Covid-19 salgını ile mücadelesine destek amacıyla Güney Sudan Sağlık Bakanlığına tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

TİKA tarafından sağlanan ve tıbbi maske, el dezenfektanı, dezenfektan püskürtme makinesi, doktor koruyucu tulumu ve tıbbi gözlükten oluşan yardımların teslim törenine Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Mayen Machul Achiek ve TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil katıldı.

Denize kıyısı bulunmayan ülkede, alınan tedbirler kapsamında gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığını belirten Büyükelçi Tuğrul Biltekin, “Ramazan ayı içerisinde başlattığımız gıda ve hijyen seti dağıtımlarına, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Güney Sudan Sağlık Bakanlığına yapılan yardımları ekleyerek devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Güney Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.