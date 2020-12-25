TİKA'dan Güney Sudan'da ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi ile destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dul ve kimsesiz kadınların kullandığı sabun üretim atölyesini yenileyerek, malzeme desteğinde bulundu.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı ile Lulu Care adlı sivil toplum kuruluşu işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında fiziki şartları kötü durumda bulunan sabun üretim atölyesini yenileyen TİKA, üretiminde kullanılmak üzere Hindistan cevizi yağı, kostik, soda, bitkisel gliserin, doğal sabun renklendirici, sodyum silikat, parfüm, ambalaj paketleme malzemeleri, kova, ölçü kalıpları ve sabun kalıplama makineleri desteğinde bulundu. Projenin açılışına Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Regine Lullo, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Biltekin, Güney Sudanlı kadınlara verilen destekle birlikte üretime yönelik projelerin öneminden bahsetti. Temizliğe olan ihtiyacın arttığı Covid-19 sürecinde hayata geçirilen projeye dikkat çeken Biltekin, atölyenin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan Güney Sudanlı kadınlara önemli destek sağlayacağını söyledi.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Regine Lullo ise yaptığı konuşmada, TİKA tarafından verilen desteğin özellikle iç savaş döneminde dul ve sahipsiz kalmış kadınlar için önemli olduğunu ifade etti. Lullo, her zaman yanlarında olan ve destekte bulunan Türkiye devletine teşekkür etti.