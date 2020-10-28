TİKA'dan Güney Sudanlı çocuklara malzeme yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yetimhanede kalan 120 çocuğa ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.

Afrika'nın en genç ülkesi Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da TİKA, Confident Children Yetimhanesi'nde kalan yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla temel gıda maddelerinin yanısıra, ayakkabı, yatak örtüsü ve çocuklar için çeşitli oyuncaklardan oluşan malzeme desteğinde bulundu. Malzemelerin teslim törenine Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Direktörü Paul Jirkin, Maarif Ülke Direktörü Abdulkadir Çoban, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Biltekin, pandemi sürecinde yetimlere yapılan yardımın ayrı bir önem ifade ettiğini belirtti. Güney Sudan halkının her zaman yanında olacaklarını söyleyen Biltekin, “Güney Sudanlı çocukların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.