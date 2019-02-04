TİKA'dan Gürcistan'da bağımlılıkla mücadeleye destek

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Gürcistan'da da bağımlılıklar toplumun en büyük sorunlardan biri olup özellikle gençler arasında yayılma eğilimi gösteriyor. Bağımlılığın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle genç nesilde farkındalığın arttırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle 2015 yılında 'Gürcistan Yeşilay Cemiyeti' kuruldu.

Gürcistan'da bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla TİKA desteğiyle, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle bağımlılığın aile yapısına yıkıcı etkisinin anlatılması için tiyatro gösterileri planlandı. Ocak ayında ilki düzenlenen tiyatro, resim sergisi ile beraber Tiflis'te düzenlendi. Gösteriye gençlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçiliği, Tiflis Maarif Okulları, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile 350 seyirci katıldı. Diğer gösteriler Gürcistan'ın Batum, Marneuli, Gardabanai ve Bolnisi şehirlerinde düzenlenecek. Tiyatro gösterilerinin Tiflis ve Batum'da Gürcüce, Azeri Türklerinin topluca oturduğu Gardabani, Marneuli ve Bolnisi'de ise Türkçe (Azerice) yapılması planlanıyor.

Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, sanatsal-kültürel yolları da başarılı bir şekilde kullanıyor. Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol, kumar, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılıkları gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını etkileyen tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele etmekle beraber sağlıklı nesilleri yetiştirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çeşitli proje ve faaliyetleri gerçekleştiriyor.