TİKA'dan Hırvatistan'da dostluk spor buluşması

Hırvatistan'daki bölgesel dostluk projelerini sürdüren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan ve Bosna-Hersek'ten 8-14 yaş arası çocuklardan oluşan futbol ve hentbol takımlarını Slunj şehrinde düzenlediği Dostluk Spor Buluşmasında bir araya getirdi.

Geçtiğimiz yıl Halk Eğitim Merkezi ve Şehir Kütüphanesinin yenilenmesi projeleriyle işbirliği kurulmuş olan Slunj şehrinde, bu yıl da dostluk spor buluşması düzenlendi.

Hırvatistan'dan Slunj, Rakovica, Karlovac, Vojnic şehirlerinden gelen takımlarla Bosna- Hersek'ten Cazin ve Bosanski Krupe şehirlerinden gelen takımlar gün boyu futbol ve hentbol kategorilerinde mücadele etti.

Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, Slunj Belediye Başkanı Jure Kati, “Sporun gençleri dostluk etrafında buluşturacağını biliyoruz. TİKA'nın buna öncülük ederek sponsor olmasından dolayı mutluyuz. Tüm takımlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Cazin Belediye Başkan Yardımcısı Jusuf Bajraktarevi ise Una Kantonu ve Karlovac bölgesi arasında yüzyıllardır süren dostluk ilişkileri bulunduğunu ve bugün TİKA'nın katkılarıyla gerçekleşen bu turnuvanın da aslında bu iyi ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyledi. Hırvatistan Olimpik Komitesi Bölgesel Sporlar Genel Sekreter Yardımcısı Sinia Kraja, dostluk buluşmasının birincisinde genç sporcularla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum.

Fikri ortaya atan ve geliştiren bugün de uygulayan Slunj Belediyesi ve TİKA' ya ayrıca özel teşekkür etmek gereklidir, Hırvatistan da spora ve sporun gelişimine yaptıkları katkılardan ötürü“ sözleriyle konuşmasına son verdi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da, “Turnuva fikrini Slunj'u ilk ziyaret ettiğimiz vakit Belediye yetkilileriyle beraber geliştirdik ve aradan geçen süre içerisinde olgunlaştırarak genç sporcularımızı bir araya getirdik. Bu buluşmamızda ev sahipliği yapan Slunj şehrine ve davetimize icabet eden her iki ülkenin takımlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Koç, TİKA'nın Hırvatistan'daki gençlere yönelik projelerinin süreceğini de sözlerine ekledi.