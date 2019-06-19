TİKA'dan Hırvatistan'da kadınlara girişimcilik eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan Ticaret Odası Osijek Şubesi iş birliğinde Hırvatistan'da eski Osmanlı şehirlerinden Osijek'te 90 kadının katılımıyla kadın girişimcilik eğitimleri düzenledi.

Osijek'te 90 kadına girişimcilik eğitimleri verildi. Her biri farklı sektörlerden kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan kadınları bir araya getiren eğitimde, başarılı kadınlar ile iletişime geçip kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Uluslararası Kadın Girişimcilik İş Ağı Başkanı Ivana Radic ve eğitim sektöründe dijital pazarlama uzmanı Vesna Odobasa tarafından kadınlara bilgiler verildi. Programın açılışında konuşan Ivana Radic, TİKA Zagreb Ofisine ve eğitimlerin gerçekleştiği Hırvatistan Ticaret Odası Osijek Şubesine katkıları için teşekkürlerini iletti.

Hırvatistan Ticaret Odası yetkilisi Ines Balog ise tüm katılımcılara "Hoşgeldiniz" diyerek, iş birliği gerçekleştirilen TİKA Zagreb Ofisine teşekkür etti.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, “Hırvatistan ofisini 2016 yılında kurduk ve o günden bu yana eğitim, kültürel iş birliği, sağlık, engelli istihdamı, tarım, hayvancılık alanlarında 50 proje uyguladık. Bugünkü projemiz 51'inci proje, bu 51'inci projeye Osijek ve civarından böyle yoğun bir katılımın olması bizi çok sevindiriyor” şeklinde konuştu.

Eğitimde birinci günde yeni başlayanlar için pazarlama ve halkla ilişkiler dersleri, iş kurmak isteyen kadınlar için yol haritası, markalaşma, girişimci kadınlar için kendilerini ve şirketlerini internet ortamında nasıl tanıtmaları gerektiği, dijital pazarlama, kişisel marka ve sosyal medya etkisi konularında girişimcilik dersleri verildi. İkinci günde ise derslerin ardından panel oturumu çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 4 kadın girişimcinin katılımıyla düzenlendi. Panel oturumunda kadın girişimciler kendi başarı öykülerini katılımcılarla paylaşarak, kadınlara hayallerindeki işi kurabilmeleri için cesaret verdiler.

Oturuma 2016 yılında TİKA desteğiyle Hırvatistan'ın Gunja şehrinde sera sahibi olmuş, kendi ürünlerini yetiştirme ve satma imkanı bularak geçimini sağlayan bir kadın girişimci de katılarak, TİKA'ya kendi hayalini gerçekleştirmede yardımcı olduğu için teşekkürlerini iletti. Programın sonunda eğitimcilerden Vesna Odobasa tarafından dijital pazarlama hizmetlerinden faydalanacak 3 kadın katılımcıya indirim kuponu ve Türk Hava Yollarının sponsorluğunda bir kadın katılımcıya İstanbul'a gidiş dönüş bileti çekilişle hediye edildi.