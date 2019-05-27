TİKA'dan Irak'ta 5 bin 800 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Irak'ın Tuzhurmatu, Kerkük, Telafer, Musul ve Erbil vilayetlerinde toplam 5 bin 800 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Selahadin Vilayeti ITC Sorumlusu Heytem Haşim Muhtaroğlu ve TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer'in katılımıyla Tuzhurmatu merkezde 100 aileye dağıtıldı. 900 koli ise ITC aracılığıyla Yengice, Bostanlı, Abbut, Biravcılı, Karanas, Köküz ve Asadağlı ilçe ve köylerinde dağıtıldı. Kerkük'te Türkmen Şehitler Derneğinde ise 250 aileye gıda paketi dağıtıldı. Dernek Başkanı Haşim Muhtaroğlu, şehit ailelerine yaptığı destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Kerkük'teki programı Yahyava Kampındaki gıda paketi dağıtım programı ile devam etti. Irak Türkmen Cephesi Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Mehdi, Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Muhammed Ali, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve beraberindeki TİKA heyeti ile çoğunluğu Telafer halkından oluşan yerinden edinmiş Türkmenlerden oluşan çadır kampındakiler katılım sağladı. Yahyava kampında yaşayan 550 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Telafer'de Telafer Belediyesi'nin baçesinde düzenlenen gıda paketi dağıtım programına, Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolak ve TİKA yetkilileri katıldı. Programda, bin adet gıda paketi dağıtıldı.

Musul'da Türkmen Kültür Merkezindeki, gıda paketi dağıtım programına, Musul Vilayet Meclis Üyesi Lokman Necm Ahmed, Irak Türkmen Cephesi Musul Başkanı Mehmet Ali Ahmed, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve beraberindeki TİKA heyeti katıldı. Programda, Musul merkez'deki ihtiyaç sahibi 150 aile ve Musul çevresindeki Muhallebiye, Karakoyun Yukarı şerihem, Aşağı Şerihem, Reşidiye kasaba ve köylerine Musul ITC bürosu aracılığıyla toplam bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Erbil Merkez, çevre köy kasaba ve bazı kurumlarda bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırılmak üzere gıda paketi dağıtıldı. Ayrıca Erbil Vilayeti Irak Türkmen Cephesinde düzenlenen törende Türkmen davasında şehit olanların ailelerine 250 gıda kolisi dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA'nın din dil mezhep ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahibi mazlumların yanında olduğunu, Erbil merkez ve çevre köy ve kasabalarında yapılan dağıtımlardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. T.C. Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkiye Cumhuriyet'inin her zaman tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi. Milletvekili Aydın Maruf ise böyle bir programı Erbil ve çevresinde gerçekleştirdiği için TİKA'ya teşekkür etti.

Geri kalan koliler, Irak Kızılay'ının Erbil'de işaret ettiği, yetimhaneler, şehitler derneği ve engellilerin bulunduğu kurumlara dağıtıldı, ayrıca çok sayıda koli Erbil çevre köy ve kasabalarda dağıtıldı.