TİKA'dan Kamboçya'da iftar ve gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da iftar ve gıda yardımı gerçekleştirildi.

TİKA'nın yardım eli Ramazan ayında tüm dünya Müslümanlarına ulaşmaya devam ediyor. Ülke nüfusunun yüzde 5'inin Müslüman olduğu Kamboçya'da Müslüman halkın fakirlik ve sosyal eşitsizlikle mücadele etmesi amacıyla ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kamboçya Müslüman Gelişim Vakfı (Cambodia Muslim Development Foundation) işbirliğinde Kandal iline bağlı Cham Krom beldesinde 350 aileye gıda paketi dağıtıldı. Paketlerin dağıtım törenine Kamboçya Parlamentosu Milletvekili Sos Mousıne, çok uzaklardan gelen bu sembolik yardım nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getirdi. Mousıne, gelecekte kalkınma alanlarında yapılacak projelerle Kamboçya ile Türkiye arasındaki ilişkileri ticari, ekonomik, eğitim ve daha birçok alanda geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kandal'ın Krong Ta Khmau beldesinde düzenlenen iftar programına ise 400 ihtiyaç sahibi katıldı. İftarda konuşan Kamboçya Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nos Sles, yapılan yardımların fakirlikle mücadele eden bölge halkı için oldukça değerli olduğunu dile getirdi.