TİKA'dan Kamerun'da 8 bin kişiye hizmet verecek sağlık merkezi

Kamerun'un Foumban şehrinde bulunan Njindare Entegre Sağlık Merkezi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan genişletme çalışmaları ve tadilatın ardından, yenilenen tıbbi ekipmanlarıyla yeniden hizmete açıldı.

Kamerun'un Foumban şehrindeki yaklaşık sekiz bin nüfuslu Njindare mahallesinde 2003 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyete geçen, ancak yıllar içinde yeterli kaynak sağlanamaması nedeniyle birçok bölümü kullanılmaz hale gelen Njipouh-Njindare Entegre Sağlık Merkezi, TİKA tarafından genişletme çalışmaları ve tadilatın ardından, yenilenen tıbbi ekipmanlarıyla yeniden hizmete açıldı. Aynı zamanda doğumevi olarak da kullanılacak sağlık merkezinin yılda sekiz bin hastaya hizmet vermesi bekleniyor. Sağlık merkezinin ve bölgenin halkının temiz su ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjili su kuyusu da yine TİKA tarafından inşa edildi.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, Foumban Vali Başyardımcısı Dipoko Ngoun Emmanuel Serge, Foumban Belediye Başkanı Mme Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya ve TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan'ın hazır bulunduğu açılış töreninde resmi açılıştan bir hafta önce sağlık merkezinde doğan bir bebek ilgi odağı oldu.

Törende konuşan Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, Afrika'da 42 Büyükelçiliği olan ülkemizin insani ve girişimci dış politikası çerçevesinde insani yardımlarda en cömert ülke olduğunu ifade etti. Saraç, Kamerun'un 1960 yolunda bağımsızlığını ilan etmesinden sonra başlayan diplomatik ilişkilerimizin köklü olduğunu vurguladı.