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TİKA'dan Kamerun'da Kentsel Atıklarla Mücadele Seferberliği

“Temiz Maroua” sloganıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kamerun’un Uç Kuzey bölgesindeki Maroua kentinde bulunan CESOQUAR Derneğine kentsel atıklarla mücadele amacıyla çeşitli malzeme ve ekipman yardımında bulundu.

“Temiz Maroua” sloganıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, Kamerun'un Uç Kuzey bölgesindeki Maroua kentinde bulunan CESOQUAR Derneğine kentsel atıklarla mücadele amacıyla çeşitli malzeme ve ekipman yardımında bulundu.


Proje kapsamında belediyelerin yönetim ve altyapı yetersizlikleri, ayrıca halkın yeterli çevre bilincine sahip olmaması nedeniyle şehrin genelinde hakim olan çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor. TİKA tarafından CESOQUAR derneğine 4 adet triportör, ailelere zimmetlenmek üzere 700 adet çöp kovası ve şehirdeki temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli malzeme ve ekipmanlar teslim edildi. Perşembe günleri tüm şehir genelinde, cuma günleri de büyük camilerin temizliği için seferber olan dernek çalışanları,” kolera, sıtma, tifo gibi hastalıkların azalacağını, Maroua'nın hak ettiği güzel bir çehreye kavuşacağını” düşünüyorlar.

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