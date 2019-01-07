TİKA'dan Kamerunlu kakao üreticilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Kamerun'un başkenti Yaounde'de kakao yetiştiricilerinin modern ve hijyenik şartlarda ürünlerini işleyebilmeleri için fermantasyon ve kurutma tesisi inşa edildi.

Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden olan Kamerun'da 600 binden fazla çiftçi kakao yetiştiriciliği yapıyor. Üretimin yüzde 40'ının başkent Yaounde'de yapıldığı kakaoda hala çok sayıda çiftçi ilkel yöntemleri kullandığından yüksek verim elde edemiyordu.

TİKA, ilkel yöntemlerle kakao üreticiliği yapmaya devam eden çiftçilere kakao hasadından sonra kakao taneleri için çok önemli olan fermantasyon ve kurutma tesisi kurdu. Tesis, kakao tanelerinin hasattan sonra toz, toprak gibi istenmeyen maddelerle karışmasını ve rutubetli kalmasını engelliyor. TİKA desteği sayesinde modern şartlarda ürettikleri son kakaonun hasadını işleyen çiftçiler Kamerun'da büyük bir gıda firmasının ürünlerini incelediğini ve en iyi kalitede kakao üretildiğini aktardı. Tesis sayesinde kazançlarının arttığını söyleyen çiftçiler Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Kamerun Kakao Kurumu (SODECAO) tarafından verilen bilgiye göre, yıllık 300 bin ton civarında kakao üretimi olan Kamerun, ekipman ve tesis eksikliğinden dolayı Fildişi Sahilleri ve Gana gibi diğer üretici ülkelerin ürünlerine göre düşük kalitede kakao üretiyor.