TİKA'dan Karadağ Türkiye Mezunları Derneği'ne destek

TİKA, Karadağ Türkiye Mezunları Derneğine bilgisayar, toplantı masaları ve ofis sandalyeleri başta olmak üzere ofis için gerekli ekipman desteği sağladı. Dernek, başkent Podgoritsa'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Enver Resuloğulları ve diğer misafirlerin katılımlarıyla açıldı.

Başkent Podgoritsa'da düzenlenen “Türkiye Mezunları Buluşması” programına ise YTB Başkanı Abdullah Eren, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, MASAT Başkanı Erdan Seferovic ile Türkiye ve Karadağ'dan milletvekillerinin yanı sıra TİKA yetkilileri ve Türkiye mezunları katıldı.

YTB Başkanı Eren, “Mezunlarımız sadece gönüllü elçiler değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki siyasi, iktisadi ve eğitim alanında her türlü işbirliğinin geliştirilmesi noktasında çok hayati bir öneme sahip olacaklar.” diye konuştu.

“Gençlere yapılan yatırımdan daha kıymetli hiçbir şey yoktur”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Karadağ'ın, Türkiye'nin dostu olduğunu belirterek bölgede oynadığı rol bakımından önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Bozkır, "Türkiye, Karadağ'da önemli yatırımlar yapıyor. Karadağ ekonomisine ve Karadağ insanının refahına önemli katkılar sağlamak amacıyla bu ilişkileri sürdürmeye çalışıyoruz ama bence Türkiye'nin Karadağ'daki en önemli yatırımı, eğitim alanında yaptığı yatırımdır. Çünkü gençlere yapılan yatırımdan daha kıymetli hiçbir şey yoktur." dedi.

Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Galip ise Nisan ayında faaliyete başlayan MASAT'ın kısa süre içinde önemli faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'yi "ikinci vatan" olarak gören öğrencilerin kurduğu bu derneğin ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Nikolic, Türkiye'de okumuş Karadağlı vatandaşların, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir meyvesi olduğunu söyledi. Nikolic, Türkiye'deki Karadağ kökenli vatandaşların yanı sıra Türkiye mezunlarının da iki ülke arasındaki köprü olduğunu ifade etti.

Karadağ'daki Türkiye mezunlarının sayısının her yıl arttığını ifade eden MASAT Başkanı Seferovic de dernek olarak Türkiye mezunlarının Karadağ'da markalaşmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Seferoviç, desteklerinden dolayı Türkiye mezunları adına, Türkiye'ye, T.C Karadağ Büyükelçiliği'ne, TİKA'ya ve YTB'ye teşekkürlerini iletti.