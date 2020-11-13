TİKA'dan Karadağ'da bilgisayarlı eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'da yürüttüğü “İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi” kapsamında Bar şehrindeki Bar Anto Djedoviç İlköğretim Okulu'ndaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteğinde bulundu.

Karadağ'da eğitimin altyapısının iyileştirilmesi konusunda Karadağ Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmalarına devam eden TİKA, bilgisayarın devlet okullarında daha sık kullanılması kapsamında yürüttüğü eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Bar şehrinin dili olarak bilinen Türkçe'nin yaşatılmasına yıllardır destek olan TİKA, eğitim alanında gerçekleştirdiği “Bar Anto Djedoviç İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi” ile ilköğretim okulundaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteğinde bulundu. TİKA'nın Karadağ'da 2020 yılı eğitim projeleri kapsamında tamamlanan ve okulun gelişen eğitim tekniklerine sahip olması ve öğretmenler içinde faydalı olacağı düşünülen Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi ile sunulan eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sağlanan modern eğitim ekipmanları sayesinde öğrenciler, daha hızlı ve güvenli bir biçimde bilgiye ulaşma ve daha modern şartlarda eğitim görme imkânına kavuştu. Çocukların ve öğretmenlerin motivasyonunu arttıracak proje, hala kültürel mirasımızın mevcut olduğu Bar şehrinde büyük sevinçle karşılandı.

13 yılda 400 proje

Karadağ'ın bağımsızlığını kazanması sonrası 2007 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, Karadağ'da temel altyapı sorunlarının giderilmesi ve öncelik verilen alanlar başta olmak üzere birçok proje ve faaliyet hayata geçirdi. Ülke genelinde eğitim, sağlık, tarım, sosyal altyapılar, kapasite geliştirme ve kültürel mirasın korunması (restorasyonlar) alanlarında toplam 400 proje ve faaliyet gerçekleştiren TİKA, eğitim alanında Karadağ Mehmed Fatih Medresesi inşaatının tamamlanması ve donanımı, Rojaye Grahovo İlkokulu inşası gibi birçok okul tadilatı ve inşası gerçekleştirdi. Okullara eğitim ve donanım malzemeleri konusunda destek sağlayan TİKA, eğitim sektöründe bu zamana kadar toplam 105 proje ve faaliyet hayata geçirdi. TİKA'nın Karadağ'da 2020 yılı eğitim projeleri kapsamında tamamlanan ve okulun gelişen eğitim tekniklerine sahip olması amacıyla gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi sayesinde eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesinin yanısıra, öğrencilerin daha hızlı ve güvenli bir biçimde bilgiye ulaşma ve daha modern şartlarda eğitim görme imkânına kavuşması hedefleniyor.