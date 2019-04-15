TİKA'dan Karadağ'da eğitime destek

Karadağ'ın Rojaye şehrinde bulunan Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi, öğrencilerin daha etkin ve interaktif eğitim alabilmesi için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Rojaye 30 Eylül Fen Lisesi, nüfusunun yüzde 95'ini Müslüman Boşnak ve Arnavutların oluşturduğu Rojaye şehrinde bulunuyor. Başarılı mezunlarıyla da anılan okulda Türkçe yabancı seçmeli ders olarak veriliyor ve öğrenciler de yaygın olarak Türkçe eğitimden faydalanabiliyor. 8 sınıf için akıllı tahta ve bilgisayar kurulan okulda 470 öğrenci eğitim görüyor.

Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada Rojaye şehrinin Türkiye-Karadağ arasındaki dostluğun en güzel köprülerinden biri olduğunu, Rojaye şehrinde ve bu güzel okul ortamında bulunmaktan çok memnun kaldığını ifade ederek TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile öğrencilerin daha iyi ve interaktif bir eğitim alabilmesinin sağlanmış olduğunu söyledi.

Lise Müdürü Feyzo Muriç de TİKA tarafından sağlanan modern eğitim ekipmanları ile öğrencilerin hızlı bir biçimde bilgiye ulaşma ve daha modern şartlarda eğitim görme imkânına kavuştuklarını belirterek, “TİKA tarafından bu ve bundan önce gerçekleştirilen tüm eğitim projeleri için Rojaye vatandaşları adına Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Okulda düzenlenen törene Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, Rojaye Belediye Başkanı Eyup Nurkoviç, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Enver Resuloğulları, Lise Müdürü Feyzo MURİÇ, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.