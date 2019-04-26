TİKA'dan Karadağ'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bulunan Tuzi 25 Mayıs Lisesi Spor Salonu'nu yeniledi.

TİKA, Karadağ'da hem öğrenci ve öğretmenlerin çağın gereksinimlerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmaları, hem de Karadağ Milli Eğitiminin modernizasyonu konularında ülkeye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 2018 yılı eğitim alanı projeleri dahilinde Karadağ Milli Eğitim Bakanlığı-TİKA işbirliğinde tamamlanan Tuzi 25 Mayıs Lisesi Spor Salonu düzenlenen törenle açıldı. Törene Karadağ Milli Eğitim Bakanı Damir Şehoviç, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Enver Resuloğulları, Lise Müdürü Miliana Dabovic, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Karadağ Milli Eğitim Bakanı Şehoviç, bugüne kadar TİKA işbirliğinde yüze yakın eğitim projesi gerçekleştirildiğini belirterek, TİKA tarafından onarımı tamamlanan spor salonunun Tuzi 25 Mayıs Lisesi öğrencilerinin eğitim şartlarının yükseltmesinde büyük bir rol oynayacağını kaydetti. Şehoviç, projenin 2018 yılında TİKA ile işbirliği içerisinde eğitim alanında tamamlanan 4 projeden biri olduğuna vurgu yaparak, desteklerinden dolayı Karadağ hükümeti adına TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Ozan, Karadağ ve Türkiye arasında sağlam bir dostluk ve işbirliği olduğunu, bu dostluğun en önemli noktalarından biri olan Tuzi'de bulunmaktan ve TİKA sayesinde öğrencilerin sağlıklı ve modern şartlarda aktivite gerçekleştirebileceği bir spor salonu elde edildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Açılışını gerçekleştirdikleri spor salonunun kullanımı ile öğrencilere spor alanında başarı temennisinde bulunan Büyükelçi Ozan, projenin gerçekleştirilmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

TİKA Podgoritsa Koordinatörü Resuloğulları ise, TİKA'nın 2007 yılından bugüne Karadağ'da 320'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini, bu proje ve faaliyetlerin eğitim, sağlık ve kültürel işbirliği başta olmak üzere çeşitli sektörler ve Karadağ'ın farklı şehirlerinde uygulandığını belirtti. Resuloğulları, açılışı yapılan “Tuzi 25 Mayıs Lisesi Spor Salonu” projesinin TİKA'nın bugüne kadar Karadağ eğitim altyapısını desteklemek için geliştirdiği 90'dan fazla projeden biri olduğunu vurguladı.

Tuzi 25 Mayıs Lisesinde 450 öğrenci, Arnavutça ve Karadağca dillerinde eğitim görüyor.