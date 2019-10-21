TİKA'dan Karadağ'da tarım üreticilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'ın kuzey kesiminde yoğunluklu olarak Boşnak ve Arnavut ailelerin yaşadığı Sancak bölgesinde 50 çiftçi aileye örtüaltı sebze yetiştiriciliğini destekleme amacıyla sera temin edildi.

Karadağ'ın Sancak bölgesinde yer alan Biyelo Polye, Plevlya, Berane, Plav, Gusinye ve Rojaye şehirlerinin kırsal kesimlerinde yaşayan ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler, işsizlik ve maddi sıkıntılar yüzünden dış göç veriyor. TİKA, dış göçü önlemek, çiftçi ve üreticiyi ekonomik olarak güçlendirmek, bunun yanında tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla uyguladığı Örtüatı Yetiştiriciliğin Desteklenmesi Projesi ile hem istihdam hem de hane gelirlerine katkı açısından oldukça önemli bir alternatif gelir getirici faaliyeti teşvik ediyor. Proje, iklim koşullarının açıkta ürün yetiştirmeye elverişli olmadığı dönemlerde ürünlerin ekonomik olarak yetiştirilmesini olanaklı kılarak üretim ve paralelinde hane gelirlerinin artması, ayrıca yıl içerisinde düzenli bir işgücü kullanımını da sağlaması açısından önemli bulunuyor. Seracılık ile tüm yıl boyunca üretimin sağlanması avantajına ilaveten, hanelerin kendi ihtiyaçlarını da dışarıdan satın almak yerine seracılık ile elde edilebilmesi sayesinde sebze teminine yönelik hane giderlerinde ortalama yüzde 15 düşüş bekleniyor. Dolayısıyla projeyle ailelerin hem kendi ihtiyaçları karşılanacak hem de satıp gelir elde edebilmeleri sağlanacak.

Biyelo Polye şehrinde düzenlenen temsili teslim törenine Biyelo Polye Belediye Meclis Başkanı Abaz Dizdareviç, Belediye Başkan Yardımcısı Nermin Beçiroviç, Podgoritsa Program Koordinatörü Muhammed Ünal ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı. Törende konuşan Belediye Meclis Başkanı Dizdareviç, TİKA'nın devamlı Bijelo Polje ve Karadağ halkına yardım ettiğini ve sera tahsisi gibi tarım alanında hayata geçirdiği birçok proje için minnettar olduklarını ifade etti. Dizdareviç, bu desteklerin en fazla ihtiyacı olan nüfusa, kırsal bölgede yaşayan ve tarımın temel gelir kaynağı olduğu insanlara ulaşmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Dizdareviç, bu sayede herkesin çiftçilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi için birlikte çalıştığını, bölgede yaşanan göçlerin önüne geçmek suretiyle sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına katkı sunulduğunu ifade etti.

Kırsal kalkınma projeleri artarak devam edecek

TİKA tarafından 2010 yılından beri hayata geçirilen tarım projeleriyle Karadağ genelinde yaklaşık 320 çiftçi aileye yönelik meyveciliğin geliştirilmesi, 135 aileye sebze üretimini teşvik amacıyla sera desteği, hijyenik koşullarda ve modern teknoloji ile zeytinyağı üretimine yönelik mikro bazlı zeytin işleme tesisi kurulması projeleri hayata geçirildi. TİKA, gerçekleştirdiği kırsal kalkınma projeleri ile 2 binden fazla kişiye ulaştı.