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TİKA'dan Karadağ'da tarım ve istihdama destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkan ülkelerinde uyguladığı gıdaya erişim ve işsizliğin azaltılması kapsamında yürüttüğü Tarımsal Kalkınma Programlarının alt bileşeni olan “Ahududu Yetiştiriciliği Projesi” ile aile işletmelerinin ekonomilerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.


TİKA, Karadağ'da göçün azaltılması, istihdam ve gıdaya erişim gücünün kazandırılmasına yönelik uyguladığı diğer tarımsal üretim projelerinin yanında meyve üretiminin geliştirilmesi kapsamında daha önce desteklediği 320 aileye 10 aile daha ekleyerek, toplamda 330 aile işletmesini tarımsal üretime dahil etti. Sancak bölgesindeki sert doğa koşullarından dolayı tarımsal üretim imkânlarından yeterince faydalanamayan 10 aile işletmesine verilen tarımsal ekipmanlar sayesinde geçimini ahududu üretimi ile sağlayan ailelerin tarımsal üretiminde sürdürülebilirlik ve kalite artırımına yönelik gayretleri desteklendi.

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