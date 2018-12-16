TİKA'dan Kazakistanlı medya mensuplarına tanıtım programı

yıl dönümü sebebiyle Kazakistan medya mensuplarına yönelik basın tanıtım programı düzenlendi.

Programa Kazakistan'ın önde gelen resmi gazete, televizyon kanalları ve haber ajansları mensuplarından oluşan heyet katıldı. Program ile Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin basın sektöründe de geliştirilmesi, Türkiye'nin yatırım imkânlarının, tarihi ve kültürel potansiyelinin tanıtımı amaçlanıyor.

Heyet Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünü, Anadolu Ajansını, TRT stüdyoları ve TİKA'yı ziyaret etti. TİKA'ya ziyarette Kazakistan basın heyetini misafir eden Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, TİKA'nın proje ve faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya ve Latin Amerika gibi farklı coğrafyalarda proje ve faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, “TİKA olarak projelerimizi gerçekleştirirken bölgesel ihtiyaçları ve işbirliği yapılan ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alıyoruz. Sağlıktan eğitime, turizmden tarıma, teknik işbirliğinden kültüre hayatın her alanında proje ve faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Kazakistan Devlet Televizyonu temsilcisi Albina Aşim, TİKA'nın Kazakistan'da yürüttüğü projeleri ilgiyle izlediklerini belirtti. Aşim, “TİKA'nın desteği ile gerçekleşen basın tanıtım programı vesilesiyle kardeş ülke olarak gördüğümüz Türkiye'de olmaktan dolayı ve basın alanında gerçekleştirilen kurumsal işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.