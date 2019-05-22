TİKA'dan Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da 500 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA, Nairobi'de Al-Huda Camii ve Adam's Arcade Camii'nde civarda bulunan Kenya'nın en büyük gecekondu mahalleleri Mukuru ve Kibera'da, ayrıca Nairobi'ye 3 saat uzaklıktaki Nakuru kentindeki Hadassah gecekondu bölgesinde toplam 500 aileye gıda yardımı gerçekleştirdi. Türk sivil toplum kuruluşlarının Kenya'da gerçekleştirdiği Ramazan faaliyetlerinin yanı sıra özellikle kentsel yoksulluk mağduru ailelere Nairobi PKO tarafından yapılan gıda desteği ile yaklaşık 17.5 ton gıda 3 binden fazla hane halkına ulaştırıldı. Gıda güvenliğinin ciddi bir sorun olarak yaşandığı, özellikle de çocuklarına bakmakla yükümlü kadınların yönettiği haneleri hedefleyen dağıtımda Ramazan'ın bereketi paylaşıldı.

Gıda dağıtım töreninde ihtiyaç sahipleri, uzun vadede gelir getirici projelerin öneminden bahsederek, acil olarak günlük gıda temininde zaman zaman yaşadıkları zorlukların üstesinden gelecek bu yardım için teşekkür ettiler. Yardımdan faydalanan ve ailesine tek başına bakan Kibera sakini Asmin Mbarıa, ikisi ilkokul, ikisi de lise çağında olan çocuklarına iki öğün yemek sağlamakta zorlandığını belirterek, “Zaman zaman sadece tek öğün yemekle idare etmek zorunda kalıyoruz. Bu yardım bu dönem okul ücretlerine ödemek zorunda kaldığımız bütçemize ciddi bir katkı sağladı. Ramazan'da bizleri unutmadığı için TİKA ve Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya Gıda Programı Raporu'na göre Kenya'da kronik gıda güvensizliği, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, yetersiz sağlık ve hijyen koşulları özellikle küçük çocuklar için optimal bakım ve beslenme şartlarını zorlaştırıyor. Buna göre Kenyalı çocukların dörtte biri gelişim geriliği yaşarken, aynı yaştaki akranlarına göre zihni ve bedeni gelişimi geriden takip ediyor. Bu sürecin ileriki yaşlarda genellikle geri dönüşümü sağlanamazken, Kenya'da akut gıda güvensiz çocukların sayısı Ocak 2019'da 3,3 milyon olarak tahmin ediliyor.