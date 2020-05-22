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TİKA'dan Kırgızistan'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Talas Bölgesi Kara-Buura İlçesi Satıkey Köyünde 50 öğrenci kapasiteli kreş inşa etti.


Kırgızistan'ın en çok desteğe ihtiyaç duyduğu alanların başında gelen ve TİKA tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler arasında önemli bir yer tutan eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik 2019 yılında planlanan projelerden biri daha tamamlandı.


Kırgızistan'ın Talas Bölgesi Kara-Buura İlçesine bağlı, okul öncesi eğitim adayı 250'ye yakın çocuğun yaşadığı Satıkey köyünün en yakın köy kreşine 15 km, ilçe merkezine ise 45 km uzaklıkta olmasından dolayı çocuklar kreş imkanına sahip değildi.


Söz konusu ihtiyacın karşılanarak çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için 500 m2 kapalı alanda farklı yaşlarda iki grup öğrenciye yönelik olarak tasarlanmış tek katlı ve 7 odalı, eğitim için gerekli tüm şartlara sahip 50 kişilik kreş inşa edildi. Çocukların sosyalleşmelerine imkân sağlamak üzere kreşin bahçesine sağlık ve güvenlik sertifikalı oyun grupları kuruldu. Çocukların yaralanmalara karşı güvenlik sağlayan kauçuk zemin döşemesi yapıldı.


Proje, Kırgızistan'da 2019 yılının bölgelerin kalkındırılması olarak ilan edilmesi kapsamında gerçekleştirildi. Kara-Buura İlçe Kaymakamlığı ve K.C. Meclis Başkanı Sn. Dastan Cumabekov'un talebi üzerine inşa edilen kreşin yeni eğitim-öğretim döneminde 50 öğrenci kapasitesiyle açılması planlanıyor. Kırgız hükümeti, 2020 yılını, hem bölgelerin kalkınması hem de Çocuklara Destek Yılı olarak ilan etmişti.

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