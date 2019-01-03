TİKA'dan Kırgızistan'da engelli çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da Balneoloji ve Restoratif Tedavi Araştırma Enstitüsünün engelli çocukların rehabilitasyon bölümüne tadilat ve donanım desteği sağladı.

Kırgızistan'ın Çüy ilçesi Varansofka köyünde ülke geneline hizmet veren Balneoloji ve Restoratif Tedavi Araştırma Enstitüsünde 600 engelli çocuk tedavi görüyor. Kırgızistan'da tıbbi rehabilitasyon hizmeti veren tek sağlık kuruluşu olan enstitü, düşük gelirli, emekli, yaşlı, gazi ve engellilerden oluşan binlerce hastaya hizmet veriyor. 35 yıldır tadilat yapılmayan hastanenin çocuk bölümünün fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hijyen şartlarının yeterli hale getirilmesi için TİKA bölümün tadilat ve donanımını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 900 metrekarelik alanda yer alan 60 yataklı çocuk bölümünde 20 hasta odası, iğne odası, doktor ve hemşire odaları ve bekleme yeri gibi alanlarda kapsamlı tadilat yapılarak çağdaş standartlara uygun hale getirildi. Tadilatı yapılan bölümün ayrıca yatak, dolap, masa, yemekhane ekipmanı da yenilendi.

2018 yılında Kırgızistan'da sağlık sektörüne destek amacıyla Kırgız-Türk Dostluk Hastanesini inşa ederek gerekli tıbbi cihaz donanımını sağlayan TİKA, iki hastane bölümünü yenilemiş ve iki sağlık ocağını hizmete açmıştı.