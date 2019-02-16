TİKA'dan Kırgızistan'da kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da daha önce kurduğu dikiş atölyesinde ücretsiz dikiş kursları alan kadınlar sertifikalarını aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kırgızistan'da daha önce kurduğu dikiş atölyesinde ücretsiz dikiş kursları alan kadınlar sertifikalarını aldı. T.C. Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki heyet TİKA'nın kurduğu dikiş atölyesini ziyaret ederek eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Açıldığından bu yana geçen 1,5 yıllık süreç içerisinde düzenlenen kurslardan başarıyla mezun olan 110 kadının yarısından çoğunun istihdam edilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Büyükelçi Fırat emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Hazır giyim ürünlerinin orta gelir seviyesindeki aileler için bile yüksek fiyatlı olduğu Kırgızistan'da, birçok kadın evde dikiş yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürettikleri kıyafetleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak dikiş makinesi fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dar gelirli kadınlar ekipman alamıyordu. TİKA 2017 yılında Sosyal Girişimcilik ve Kalkınma Vakfı işbirliğinde kadınların ücretsiz yararlanabileceği dikiş atölyesi kurmuştu.

Kırgızistan'da mobil olarak faaliyet gösteren atölyede, ilk açıldığında Oş şehri Meslek Yüksekokulunda 59 kadına daha sonra Madı köyü ve çevresinde 51 kadına dikiş-nakış kursu verildi.