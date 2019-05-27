TİKA'dan Kolombiya ve Ekvador'da Ramazan Programları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya'da ve Ekvador'da iftar programı düzenlendi ve gıda yardımı dağıtıldı.

TİKA Ekvador'da 3 gün boyunca iftar düzenleyip gıda paketi dağıttı. Ekvador İslam Birliği bünyesindeki camide düzenlenen iftarlara 300'den fazla davetli katıldı. İftar davetlerine Kito'da yaşayan Müslümanlar ile İslam'ı merak eden Ekvadorlular katıldı.

Ekvador İslam Birliği Başkanı Yahya Suquillo; Ekvador'un başkenti Kito'da düzenlenen iftar ve gıda paketi dağıtımında konuşmasında “Türkiye dünyadaki tüm Müslümanlara ve mazlumlara ulaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki tüm Müslümanların kardeşlik hukukunu canlı tutmakta, kimseyi ihmal etmemektedir” şeklinde konuştu.

Kolombiya Maicao'da İftar

Kolombiya'nın Venezuela sınırında bulunan, uzun süredir yaşanan susuzluk nedeniyle tarımsal üretimi durma noktasına gelen ve ekonomik daralma nedeniyle zor günler yaşanan Maicao şehrinde TİKA tarafından 250 kişiye iftar verilerek, gıda paketi dağıtıldı.

Güney Amerika'nın en büyük 3. camisi olan Ömer İbn-ül Hattab Camisi ile Benefica Islamica Derneği Dar Al Arkam Kolejinin ortak alanı olan bahçede düzenlenen iftara şehirde yaşayan ve ‘El Turco' olarak adlandırılan Müslümanlar ve şehir halkı katıldı.

Maicao şehrinin simge yapısı olan Ömer İbn-ül Hattab Camisi, mimarisi ve ihtişamı ile bölgede eşine ender rastlanan yapılardan biri. Çoğunluğu Lübnan asıllı olan, göçmen Müslümanlarca yaptırılan cami tüm şehir halkı tarafından ziyaret edilen bir mekan.

Benefica Islamica Derneği yönetim kurulu üyeleri, iftara ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Dernek Başkanı Yahya Hassan; yöredeki Müslümanlar için uzun zamandır yardım elini uzatan kimse bulunmadığını söyledi. Benefica Islamica Derneği yöneticileri; ekonomik sorunlar başlamadan önce başta Filistin olmak üzere Bosna, Yemen, Suriye gibi dünyanın birçok ülkesindeki Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını, ellerinden geldikçe onlara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını bildirdi. Ayrıca bu dar zamanlarında Türkiye'yi yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.