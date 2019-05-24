TİKA'dan Kolombiya'da tarım üreticilerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya'da 250'den fazla şeker kamışı üreticisinin bulunduğu Cana Dulce Üretici Birliğine şeker kamışı paketleme makinesi temin edildi.

Kolombiya'nın Cundinamarca departmanında 250'den fazla şeker kamışı üreticisinin geleneksel yollarla ve küçük ölçeklerle gerçekleştirdikleri üretim süreçlerini nitelikli hale getirmek ve güçlendirmek için TİKA tarafından Caa Dulce Üretici Birliğine şeker kamışı paketleme makinesi temin edildi. Sağlanan ekipman desteği ile Cundinamarca departmanında aralarında iç çatışma mağduru bireyler ile yerlerinden edilmiş toplulukların bulunduğu gruplara doğrudan katkı sağlandı. Paketleme makinesinin teslim törenine Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Cundinamarca Departmanı Uluslararası İşbirliği Birim Başkanı Antonio Cortes Rey ve projeden faydalanıcı üreticiler katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Öztürk, “Gıda güvenliği ve doğal ürün üretimi tüm dünyada oldukça önemli bir konu. Kolombiya ve ülkemiz de doğal ürün zengini ülkeler. Türkiye'de insanlar sağlıklı ve doğal beslenmeye önem gösteriyor. Bu açıdan şeker kamışı hem Kolombiya için sembolik bir öneme sahip hem de ülkemiz ile Kolombiya'nın dostluğunun bir simgesi” dedi.

Temin edilen makine ile paketlenen ilk 100 şeker kamışı paketi, gerçekleştirilen işbirliği için teşekkürlerini ifade eden çiftçi birliğinin özel tasarımıyla dizayn edildi. Paketlerin üzerinde Türkiye ile Kolombiya bayraklarının altında ‘Kolombiya'da çiftçi aileleri tarafından üretilen bu ürün, TİKA'nın desteklerinden ötürü minnettarlığımızın bir ifadesi olarak Türk halkına gönderilmektedir' ifadesi yer aldı.

Çiftçi Javier Garcia, destekten ötürü TİKA'ya teşekkür ederek, Kolombiya için önemli ve sembolik bir ürün olan panelanın üretimine verilen desteğin çok değerli olduğunu söyledi. Garcia, “La Pena-Cundinamarca bölgesinde bulunan Miraflores çiftliğinde 12 aile şeker kamışı üretimi ile geçinmektedir. Bizim gibi çiftçilerin hayatına doğrudan etki edecek bu destek sayesinde sadece şeker kamışı üreticileri değil, şeker kamışından gelir elde eden tüm yöre halkı kazanç sağlayacak, çocuklarına daha iyi imkanlar sağlayacaktır” dedi.

Çiftçi Clara Isabel Villa ise, sağlanan desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini, destek sayesinde doğrudan gelir artışı sağlayacak üreticiler adına minnettar olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada şeker kamışı üreten yaklaşık 23 ülke var. Kolombiya, tüm üretimin yüzde 12'sini gerçekleştirerek, Hindistan'ın ardından ikinci en büyük üretici konumunda yer alıyor. Şeker kamışı üretimi, Kolombiya'daki bin 102 belediyenin 357'sinde geleneksel yollarla el emeği yoğun süreçlerle gerçekleştiriliyor. Kolombiya'da şeker kamışı üretimi, kahve üretiminin ardından kırsal alandaki en büyük tarımsal sanayi ve ikinci büyük istihdam sağlayıcı sektör. Şeker kamışı üretiminin gelişimi, aralarında üreticiler, işçiler, tüccarlar olmak üzere yaklaşık 120 bini kalıcı istihdam olmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak 350 bin kişiyi etkiliyor. Özellikle Cundinamarca departmanında tarımla geçinen nüfusun önemli miktarı bu alanda çalışıyor.