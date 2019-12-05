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TİKA'dan Komorlu itfaiyecilere eğitim desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 10 gün süren olan itfaiye eğitimine Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Komorlar’dan da 6 personelin katılımı sağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 10 gün süren olan itfaiye eğitimine Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Komorlar'dan da 6 personelin katılımı sağlandı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (KABİTEM) gerçekleştirilen eğitimlerde Komorlar İtfaiye Biriminden 6 personel, 10 gün süren teorik ve pratik eğitimlere katıldı. Komorlar Birliği ülkesinin karşı karşıya kaldığı doğal felaketler ve tehlikelere karşı sorumluluk bilinciyle görev alabilecek itfaiyecilerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında teorik ve pratik olarak eğitimleri verildi. Eğitim sonunda kursiyerler, aldıkları eğitimle ülkelerine faydalı olacaklarını söyleyerek, eğitimi düzenleyen kurumlara teşekkürlerini iletti.

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