TİKA'dan Küba'da Ramazan Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde sürdürdüğü 2019 yılı proje ve faaliyetleri kapsamında, Küba'nın Başkenti Havana'da yaklaşık 150 kişiye iftar programı düzenlendi.

Ofislerinin bulunduğu ülkelerle beraber 5 kıtada 150'ye yakın ülkede kalkınma merkezli işbirliği çalışmaları yapan TİKA, Pasifik'ten Orta Asya'ya, Ortadoğu ve Afrika'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülke ile bilgi ve tecrübesini paylaşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin çok yönlü dış politikası çerçevesinde Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesiyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla özellikle son yıllarda bölge ülkelerine yönelik olarak daha aktif bir kalkınma işbirliği politika izlemekte olan TİKA tarafından, bölgenin önemli ülkelerinden Küba'nın başkenti Havana'da bir iftar programı düzenlendi.

Program'da konuşan Büyükelçi Ekinci; TİKA'nın Küba'da gerçekleştirdiği projelere değinerek bunların ülkede en üst düzeyde ilgi görerek takip edildiğini, bu çerçevede organize edilen iftar programının da Küba'nın içerisinden geçtiği zor günlerde oldukça faydalı ve başarılı geçtiğini ifade etti.

Küba İslam Konseyi Başkanı Yahya Rodrigez ise Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek TİKA'nın hayata geçirdiği projeler ve düzenlediği iftarla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Düzenlenen programa, Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Küba İslam Konseyi Temsilcileri, TİKA ve THY yetkilileri, Türk İşadamları, Suriye, Yemen, Çad ve Afrika'nın birçok bölgesinden Küba'ya eğitim görmek amaçlı gelen Öğrenciler, Diplomatik Misyon temsilcileri ile Küba Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu yetkilileri katıldı.