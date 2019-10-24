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TİKA'dan kuraklıkla mücadele eden Namibya'ya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya’da Omusati Reyonu, yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Tsandi bölgesinde bulunan Oluhalu, Amaupa, Okatseidhi East, Iitatu and Ombwata B Village’te yaşayan köy halkının, temiz suya erişimlerinin sağlanması için 5 su tankı temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da Omusati Reyonu, yaklaşık 28 bin kişinin yaşadığı Tsandi bölgesinde bulunan Oluhalu, Amaupa, Okatseidhi East, Iitatu and Ombwata B Village'te yaşayan köy halkının, temiz suya erişimlerinin sağlanması için 5 su tankı temin edildi.


Teslim törenine, Sanayileşme, Ticaret ve KOBİ Geliştirme Bakan Yardımcısı Lucia Iipumbu, Başbakanlık Ofisi Bakan Yardımcısı Sayın Chief Samuel, TİKA Windhoek Program Koordinatörü Özlem Güvenç, Omusati Bölge Valisi Erginus Endjala, Tsandi Köy Konseyi Başkanı Tulikki Uule ve Köy liderleri katıldı.


Bakan Yardımcısı Lucia Iipumbu, TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine, bu zor günlerinde ülkelerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti.


TİKA Windhoek Program Koordinatörü Özlem Güvenç ise TİKA'nın Dünyada ve Namibya'daki kalkınma yardımları projelerine değindi. Kuraklık kapsamında gerçekleştirilen TİKA projelerini anlatan Güvenç, “Her bireyin her imkandan eşit faydalanma hakkı vardır” dedi. Güvenç, Doğu Kawango bölgesinde yaklaşık 3.000 kişiye sağlıklı ve kesintisiz su temini amacıyla başlatılan güneş enerji sistemli su kuyusu açma çalışmalarının da başladığını ifade etti.

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