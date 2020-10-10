TİKA'dan, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklere eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'da yaşayan Yörük Türklerine yönelik yeni bir proje hayata geçirildi. Makedonya'nın doğusunda bulunan Yörük Türk Köyü Gökçeli'nin yeni okul binasının donanımı gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Doyran Belediyesi sınırları içinde, dağlık bir alanda bulunan Gökçeli Yörük Türk köyü ilkokulunun donanımı TİKA tarafından yapıldı. Merkezden 10 kilometrelik uzaklıkta 30 hane ve 130 nüfuslu köyde öğrenciler Türkçe eğitim görüyor.

Gökçeli köyünde 1976 yılında inşa edilmiş olan eski okulun yerine Doyran Belediyesi 2 derslik, öğretmen odası ve ortak kullanım alanlarından oluşan yeni bir okul binasını daha önce inşa etmişti. TİKA, okulun mevcut pandemi şartlarında daha sağlıklı ve sürdürülebilir şartlarda eğitim verebilmesini teminen kapsamlı donanımını sağladı.

Gökçeli Yörük Türk Köyü okul binasının açılış törenine, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Tsarovska, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Doyran Belediye Başkanı Ango Angov'un yanı sıra diğer kurum yetkilileri ve idareciler katıldı. Birçok paydaşı bir araya getiren törene geleneksel yörük kıyafetleri ile Gökçeli sakinleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Törende ilk olarak söz alan Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Tsarovska, “Şehirlerdeki gibi kırsal kesimlerde de öğrencilerin ve eğitmenlerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim faaliyetlerini icra edebilmeleri, kaliteli nesilerin ve toplumda öncü bireylerin yetiştirilmesinden geçmektedir” ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Doyrana bölgesinde eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Doyran Belediye Başkanı Ango Angov, “Gökçeli köyündeki çocuklara modern şartlarda eğitimin sunulacağı yeni okul binasına Kuzey Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak gayesi sayesinde kavuşmuş bulunuyoruz. Biz burada elinde Türk ve Makedon bayrağını dalgalandırın öğrencilerimiz ile ülkemizde ortak yaşamın mümkün olduğunu gösteriyoruz. Her birlikte vatandaşlarımıza daha iyi yaşam şartları sunmak için çaba sarf etmeliyiz” sözleri ile teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ise “TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da eğitimde eşitlik anlayışından hareketle her çocuğun eşit eğitim alması için; fiziki altyapıların güçlendirilmesi ile daha sağlıklı modern eğitim ortamların oluşturulması amacıyla inşaat ve donanımı gerçekleştirilen 40'a yakın okul Kuzey Makedonya devletine teslim edilmiştir. Kalkınma işbirliğinin temel noktası eğitim alanına dönük Gökçeli okulunun donanımı ile süren bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

TİKA'nın Makedonya'da soydaşlara ve Türk diline desteği devam ediyor

TİKA'nın önem vermekte olduğu sektörlerin başında gelen eğitim sektöründe eğitimin her yönü ile desteklenerek karşılaşılan sıkıntıların hafifletilebilmesi amacıyla, Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde bulunan ve farklı etnik toplumlara mensup öğrencilerin eğitim aldığı okulların inşaatı ve mevcut okulların kapsamlı tadilatı ile teknik altyapı ve okul mobilyasını kapsayan donanımlarının sağlanması çalışmaları sürdürülüyor. Irk, din, dil ayırt etmeksizin her çocuğun eşit bir şekilde eğitim alması için çalışmalarını devam ettiren TİKA bugüne kadar; 24'ü onarım 16'sı inşaat olmak üzere toplam 40 ilköğretim okulu ve lise ile üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinin yenilenmesi ve donanımlarını gerçekleştirmiş olup, bu faaliyetler yaklaşık 20 bin öğrencinin istifadesine sunuldu. TİKA tarafından Türkçe eğitimin desteklendiği bu okullar ve ülke çapındaki diğer eğitim kurumları bulundukları bölgelerin seçkin okulları haline geldi.