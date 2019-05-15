TİKA'dan Mali'de 500 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mali'nin başkenti Bamako'da Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı.

Mali Cumhurbaşkanı'nın eşi Keita Aminata Maiga'nın başkanlığını yürüttüğü Agir Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen yardımlar, ihtiyaç sahibi 500 aileye ulaştırıldı. İçinde pirinç, şeker, süt tozu ve sıvı yağ bulunan toplam 35 tonluk gıda paketlerinin dağıtım törenine Keita Aminata Maiga ile birlikte Mali Cumhuriyeti Din İşleri Bakanı, Kültür Bakanı, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart ve TİKA yetkilileri katıldı. Törende konuşan Keita Aminata Maiga, Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a ülkelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Şimdiye kadar TİKA tarafından gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Maiga, dost ve kardeş ülke Türkiye ile iş birliğinin güçlü bir şekilde devam etmesini temenni etti.