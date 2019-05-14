TİKA'dan Mogadişu'daki Somalili mültecilere gıda dağıtımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 2019 yılı Ramazan ayı kalkınma yardımları programı kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'daki mülteci kamplarında yaşayan 500 aileye (IDP) gıda yardımında bulundu.

Somali'de 1991 yılında başlayan ve halen kısmen de olsa devam eden iç savaş, terör olayları ile kronik hale gelen kuraklık nedeniyle, her yıl kırsal kesimden şehirlere doğru bir göç hareketi yaşanmaktadır. Yaşanan felaketler sonucunda çoğu zaman bütün maddi varlığını kaybeden insanlar, gıdaya ve içme suyuna erişebilmek için yüzlerce kilometre yol kat ederek Mogadişu gibi büyük şehirlere göç ediyor. Somali'nin diğer bölgelerinden gelen insanlar için büyük şehirlerin etrafındaki alanlarda IDP (ülke içinde göç etmek zorunda kalmış kimseler) kampı oluşturuluyor ve buralarda yaşamaları için imkan sağlanıyor. Sadece başkent Mogadişu'da evlerini terk ederek göç eden ve IDP kamplarında yaşayan 500 binden fazla insan bulunuyor. TİKA'nın Ramazan ayı kalkınma yardımları programı kapsamında Mogadişu'daki mülteciler dağıtılmak üzere içinde pirinç, un, makarna, şeker ve sıvı yağdan oluşan 500 adet gıda paketi hazırlatıldı. Mogadişu'nun Garas Baley bölgesindeki Allesuge kampında yaşayan 500 IDP ailesi için gerçekleştirilen teslim programına, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz, Bölge Kaymakamı Muhammed Garyare katıldı. Ayrıca, programa katılan çocuklara TİKA logolu Türkiye formaları hediye edildi. TİKA'nın Gıda paketlerinden alan insanlar, Türkiye devletine, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.