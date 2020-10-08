TİKA'dan Moğol çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da başkent Ulanbator'dan yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan Öndörşireet ilçesindeki çiftçilere işlenmeyen tarım alanlarının kullanılabilmesi ve istihdamın artırılabilmesi için tarım ekipmanları desteğinde bulundu.

Başkent Ulanbator'dan yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan 2 bin 100 nüfuslu Öndörşireet ilçesi, 3 bin 500 hektar verimli tarım arazisi ve 3 bin 500 hektarlık mera alanına sahip. Ancak tarımsal ekipman yetersizliği ve üreticilerin finansal kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle sadece bin hektarlık alan tarımsal üretimde kullanılabiliyor. Bu nedenle halk, sebze ihtiyaçlarını diğer illerden veya başta Çin olmak üzere ithal ürünlerden karşılıyor.

Öndörşireet Kaymakamlığının talebi üzerine TİKA, ilçede işlenmeyen tarım alanlarının kullanılması, istihdam sağlanması ve ilçe halkının sağlıklı tarım ürünlerini tüketebilmesi amacıyla çiftçilere çim biçme makinesi, yem hasat makinesi, balya makinesi, çok işlemcili kültivatör, patates dikim makinesi, çapa makinesi, sıvı gübre makinesi, katı gübre makinesi, patates hasat makinesi ve patates, sebze, buğday ekim makinesi teslim etti. Proje ile modern tarımsal ekipmanlar sayesinde Öndörşireet ilçesinin yanısıra Töv vilayetine bağlı 4 ilçenin de sebze ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yaklaşık 273 bin hayvanın yem ihtiyacının temin edilmesine imkan sağlandı. Tarım ekipmanlarının tesliminde konuşan Öndörşireet Kaymakamı Boldbaatar Tsedenish, “İlçe halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesine ve refah düzeyinin yükselmesine büyük destek verdiniz. Artık tarım alanımızın hepsini işleyebileceğiz. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk halkına ve TİKA'ya en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.