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TİKA'dan Moğolistan'a tarımda destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan’da iklim koşulları nedeniyle sebze yetiştiriciliğini tek bir mevsime bağlı olarak yapan Hoton Türklerine kışlık sera kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'da iklim koşulları nedeniyle sebze yetiştiriciliğini tek bir mevsime bağlı olarak yapan Hoton Türklerine kışlık sera kuruldu.


TİKA, Moğolistan'ın tarım sektörünü kalkındırmak, istihdamı arttırmak ve gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan yaklaşık bin 650 kilometre uzaklıktaki Uvs vilayetine Tarialan ilçesinde yaşayan Müslüman Hoton Türklerine kışlık sera kurulu.


Toprakları tarıma elverişli olan Tarialan'da Hotonlar yoğun olarak yaşamakta ve ilçenin adı Moğol dilinde tarım anlamına gelmektedir. Tarialan halkının büyük kısmı iklim koşulları nedeniyle sebze yetiştiriciliğini tek bir mevsime bağlı olarak yapabiliyor. TİKA'nın hayata geçirdiği proje ile ilçede ilk kez kışlık sera kurarak, dört mevsim boyunca sebze üretimine imkan sağladı. İhtiyaç fazlası ürünlerin bölge halkına satılmasıyla Hotonlara ek gelir imkanı da sağlandı.


Projenin teslimi esnasında konuşan Teel Agro Kooperatifi Başkanı Gantömör Ohidoo, TİKA'nın yaptığı sera sayesinde dört mevsim boyunca yerel ilçe halkının taze ve sağlıklı sebzeye erişiminin sağlanacağını ve Teel Agro Koorperatifi'nde istihdam edilen çiftçilerin sayılarının da artacağını ifade etti. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Hotonlara her zaman yardım elini uzatmasından şükran duyduğunu belirten Ohidoo, bir kez daha tüm Hoton Türkleri adına Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

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