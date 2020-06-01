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TİKA'dan Moğolistan'a temiz su deposu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan’ın Darhan ilinde halkı temiz içme suyuna kavuşturan modern içme suyu deposu inşa edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Moğolistan'ın Darhan ilinde halkı temiz içme suyuna kavuşturan modern içme suyu deposu inşa edildi.


Başkent Ulanbator'dan sonra en büyük yerleşim yeri olan ve yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Moğolistan'ın Darhan ilinde 40 bin kişi çadır mahallelerinde yaşıyor. Bu mahallelerde yaşayan ve en büyük sıkıntısı temiz su kaynaklarına ulaşım olan 3'üncü köy muhtarlığında bulunan eski su kuyusu yangın nedeniyle hasar görerek kullanılamaz halde bulunuyordu. İçme suyunu çok uzaktan taşımak zorunda kalan köylüler dışında özellikle bölgede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkileniyordu.


TİKA tarafından bölge halkının temiz suya erişim zorluklarının giderilmesi amacıyla başlatılan proje ile modern elektronik su ölçme sistemli 5 tonluk içme suyu deposu ve kart okutma panolu içme suyu deposu yapılarak, yerel halka kesintisiz su hizmeti sunuldu. Hayata geçirilen proje, aynı zamanda yerel halkın sudan kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesine de katkı sağlayacak


Projenin teslim töreninde konuşan 3'üncü Köy Muhtarı Tuya Dorj, halk arasında yaşanan en acil sorunlarından biri olan içme suyu erişim sorununu çözen TİKA'ya ve Türk halkına şükranlarını sundu.

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