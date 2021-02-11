TİKA'dan Moğolistan'da 2 bin aileye gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tsagaan Sar Bayramı (Milli Bayram) ve Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla Moğolistan'da 2 bin aileye gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıttı.

TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında Ulanbator'un Bayangol, Bayanzürh, Nalayh, Han-Uul, Songinhairhan, Sühbaatar ve Çingiltey Belediyeleri sınırları içerisindeki dar gelirli ailelerin yanı sıra Engellilerin Kişisel Gelişimi Genel Müdürlüğüne toplam 2 bin adet yardım paketi dağıtıldı. Yardım paketleri Moğolların en önemli milli bayramları olan “Tsagaan SarBayramı"nda (Beyaz Ay) düzenlenen törenle ailelere teslim edildi. Törene Moğolistan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Zülfikar Sarkıt, TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer ve belediye sosyal yardım kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Moğolistan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Sarkıt, “TİKA, Moğolistan'a her zaman destekte bulunarak farklı alanlarda projeler gerçekleştiriyor. Covid-19 nedeniyle ülkede uygulanan karantina nedeniyle dar gelirli ve yoksul ailelere temel gıda yardımına ihtiyaç duyuluyordu. Bakanlığımızca bu ailelere destek sağlanmasına rağmen yetersiz kaldığımız için TİKA'ya talebimizi iletmiştik. Sağ olsun TİKA da talebimizi olumlu karşıladı. Moğollar için oldukça kutsal olan ve ritüel olarak insanların ikramlarda bulundukları bayramımızda ayrıca ekonomik olarak zor durumda kaldığımız böyle bir dönemde Türk Devleti ve Türk halkı olarak yardım eli uzatmaları bizi çok mutlu etti. Verilen destek için Türkiye Devleti'ne ve TİKA'ya şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

Yardım paketlerinde un, pirinç, yağ, şeker, erişte, kurabiye, deterjan, sabun, maske gibi gıda ve hijyen malzemeleri yer alıyor.