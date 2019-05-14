TİKA'dan Moğolistan'da çocuk merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Moğolistan'da Çocuk Merkezine ekipman desteğinde bulundu.

Moğolistan Çocuk Merkezi'nce ihtiyaç duyulan eğitim malzemeleri ve ekipmanlar TİKA tarafından temin edildi.Söz konusu projenin açılış töreni kapsamında ''Teşekkürler Türkiye'' konulu el sanatları ve resim sergisi düzenlendi.

Projenin açılış törenine Moğolistan Türkiye Ulanbator Büyükelçisi M. Ahmet Yazal, TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, Moğolistan Çocuk Merkez Müdürü D.Uranbileg, Merkez öğretmenleri ve öğrencileri ile basın mensupları katıldı.Büyükelçi Yazal yaptığı konuşmada, "Moğolistan Çocuk Merkezinin eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmakta olan eğitim malzeme ve ekipmanın TİKA tarafından temin edilmesiyle alıcı tarafın önemli ihtiyacını karşılayan verimli bir proje olduğunun bugün organize edilmekte olan çocuk sergisinden anlaşıldığını" ifade etti.

TİKA Koordinatörü Ustaömer konuşmasında TİKA'nın eğitime katkısını vurguladı.Ustaömer," Moğolistan'ın geleceği olan çocukların ve gençlerin en önemlisi ihtiyaç sahibi olan, öksüz, yetim ve engelli çocuklara, onların gelecekte yetenekli, eğitimli ve iş sahibi başarılı birer bireyler olarak yetişmesine önemli katkıda bulunan Moğolistan Çocuk Merkezine, TİKA tarafından yapılan desteğin aynı zamanda Moğolistan'ın eğitim sektörüne de önemli bir katkısı olduğunu" belirtti.

Merkez Müdürü D.Uranbileg ise konuşmasında kurumun önemini vurgulayarak,"Moğolistan Çocuk Merkezi'nin 1988 yılında kurulmuş olduğunu, çocuk ve gençlere yaşam becerisini öğretme, çalışma ve estetik konusunda bilgi verme, Moğolistan'ın milli, kültürel mirasını ve geleneklerini tanıtma ve çocukların zekasının gelişmesini sağlayacak ressamlık, el sanatları ve teknik teknoloji alanlarında mesleki yönlendirme yapan ve onların gelecekteki mesleklerini seçmelerinde yardımcı olan yegane bir kurum olduğunu" söyledi.

D.Uranbileg, merkezin kurulmasından bu yana neredeyse 30 yıldır yenileyemedikleri eğitim malzemeleri ve ekipmanların TİKA tarafından temin edilmesi sayesinde faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebileceklerini ifade ederek, öğretmenler ve öğrenciler adına Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.