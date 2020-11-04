TİKA'dan Moğolistan'da süt ve süt ürünleri üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da tarım ve hayvancılığın teşviki ve desteklenmesi amacıyla süt ürünleri üretim tesisi kurdu.

TİKA, Moğolistan'ın Gobi-Altay vilayeti Hantaişiriin Şim Kooperatifi bünyesinde süt ve süt ürünleri üretim tesisi kurarak, yerel üreticilerin refah düzeyinin iyileştirilmesi, iş sahası oluşturulması, halkın modern ve hijyenik yöntemlerle işlenmiş sağlıklı süt ve süt ürünleri üretebilmesine katkı sağladı.

Gobi-Altay vilayetinde yıllık yaklaşık 17 milyon litre süt üretiliyor. Ancak üreticilerin ekonomik durumunun kötü olması ve iklim şartlarının elverişsiz olması nedeniyle süt ve süt ürünleri üretimi bölge halkının ihtiyacını karşılayamıyor. Hantaişiriin Şim Kooperatifi ise 2014 yılından itibaren hayvansal ürünler, süt ve süt ürünleri alanlarında faaliyeti göstermekte olup, 12 kadın üyeden oluşuyor.

Modern cihazlar ile 180 bin litre süt işlenebilecek

TİKA, süt ve süt ürünleri üretim tesisi kurulumu kapsamında soğuk hava deposu, süt analizörü, pastörizasyon cihazı, krema makinesi, peynir sıkma makinesi, kurut makinesi ve kurut misketlere makinesi, kurut kurutma makinesi, üretilen süt ürünlerinin saklanması için derin dondurucu, ayrıca üretilen ürünlerin paketlenmesi için otomatik paketleme makinesi gibi alet ve ekipman temini gerçekleştirdi. Hantaişiriin Şim Kooperatifi'nin Gobi-Altay Valiliği koordinasyonunda kreş ve ilkokul çocuklarına günlük küçük ambalajlı süt, kurut, yoğurt ve peynir dağıtarak çocukların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanan süt ve süt ürünleriyle beslenmesine katkı sağlaması planlanıyor. Kadın üyelerden oluşan Hantaişiriin Şim Kooperatifi, hijyenik ortamda ve modern cihazlarla 180 bin litre sütü işleyerek başta pastörize süt olmak üzere, peynir, yoğurt, krema, tereyağı ve yöresel ürün olan kurutu üretip, standartlara uygun paketleyerek bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.

Vali Ganbat Jigjidsüren, yaptığı açılış konuşmasında Gobi-Altay vilayetinde ilki olan yerel halka tam donamlı dünya standartlarına uygun ve hijyenik yöntemlerle işlenmiş kaliteli, ucuz süt ve süt ürünleri üretim tesisinin kurulmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

İnsan nüfusu artarken tarımsal üretim azalıyor

TİKA Koordinatörü Emrah Ustaömer ise, nüfus artışı, küreselleşme, kuraklık gibi nedenlerle insanların en temel ihtiyacı olan gıda güvenliği olanaklarını hızla yitirdiğini, insan nüfusunun hızla artmasına rağmen hayvansal ve tarımsal üretim projelerinin ters oranda giderek azaldığını, dolayısıyla tarımsal ve hayvansal üretim projelerine TİKA olarak çok önem verdiklerini ifade etti.

Kooperatif Başkanı Byammba Ariunjargal, "Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA Başkanlığının bize verdiği katkıdan dolayı müteşekkiriz. Bölgemizde ilk süt ürünleri üretim tesisine sahip olduk, artık bölge halkının süt ürünleri ihtiyacını böyle güzel ortamda hazırlayıp halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Açılış törenine Gobi-Altay Valisi Ganbat Jigjidsüren, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Koordinatör Yardımcısı Sibel Güneği, Hantaişiriin Şim Kooperatif Başkanı Byammba Ariunjargal, yerel kurum yetkilileri ve halk katıldı.