TİKA'dan Moldova Sayıştay Başkanlığı çalışanlarına eğitim

Uluslararası Sayıştay Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitime Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarından oluşan bir heyet katıldı. Ankara'daki Sayıştay Başkanlığı'nda Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından verilen eğitimde katılımcılarla “mali denetim” konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Eğitim programının açılışına Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Igor Bolboceanu ve Moldova Sayıştay Üyesi Violeta Andrıes başkanlığındaki Moldova Sayıştay mensupları katıldı. Eğitim programının açılışında konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay'ın geçmişi, yapısı, görev ve yetkileri konusunda bilgi verdi.

Büyükelçi Igor Bolboceanu ise iki ülke arasındaki dostluk ve yakın işbirliğinden bahsederek, katılımcılara başarı diledi.

Moldova Sayıştay Üyesi Violeta Andries de, düzenlenen eğitimin kendilerine büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi sağladığını belirterek, TİKA ve Sayıştay Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti.